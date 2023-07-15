Шепелев пожаловался на болезнь Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев в 2015 году похоронил свою возлюбленную Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга.

© Popcake.tv

Мужчина не был женат на певице, несмотря на то, что она родила ему сына Платона. После кончины любимой Дмитрий выпустил книгу для всех, кто столкнется с такой же ситуацией в жизни.

Шепелев принципиально игнорирует дни рождения Жанны, дату ее смерти. Он никак не высказывается о покойной гражданской жене. Он живет счастливую жизнь со своей новой избранницей Екатериной Тулуповой.

Наконец-то Шепелев хоть что-то рассказал о Фриске, и это повергло публику в шок. Он заявил, что болезнь Жанны отняла у него десять лет карьеры, так как он все время находился с артисткой, а не развивался, а после долго приходил в себя из-за смерти любимой.