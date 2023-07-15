Шепелев пожаловался на болезнь Жанны Фриске

«Забрала десять лет моей карьеры»: Дмитрий Шепелев пожаловался, что болезнь Жанны Фриске не дала ему развиваться в творчестве
Дмитрий Шепелев в 2015 году похоронил свою возлюбленную Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга.
Мужчина не был женат на певице, несмотря на то, что она родила ему сына Платона. После кончины любимой Дмитрий выпустил книгу для всех, кто столкнется с такой же ситуацией в жизни.
Шепелев принципиально игнорирует дни рождения Жанны, дату ее смерти. Он никак не высказывается о покойной гражданской жене. Он живет счастливую жизнь со своей новой избранницей Екатериной Тулуповой.
Наконец-то Шепелев хоть что-то рассказал о Фриске, и это повергло публику в шок. Он заявил, что болезнь Жанны отняла у него десять лет карьеры, так как он все время находился с артисткой, а не развивался, а после долго приходил в себя из-за смерти любимой.
По словам Шепелева, даже его личная жизнь была на паузе в то время, когда Жанна болела, и он не мог думать ни о чем, кроме как о том, что мать его ребенка умирает. Напомним, после кончины певицы Шепелев запретил родственникам Жанны контактировать с их внуком Платоном.