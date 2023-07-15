Волочкова заявила, что завязала с алкоголем

Обычно слова «балерина» и «алкоголь» не встречаются в одном предложении — но не в случае Анастасии Волочковой.

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Журналисты, поклонники и просто неравнодушные не раз и не два замечали за танцовщицей слабость к напиткам покрепче. Чего только стоит ее интервью Алене Жигаловой, где артистка говорила заплетающимся языком и хихикала невпопад. Редко кому после такого удавалось сохранить репутацию трезвенника. Пользователи Сети даже заподозрили у Волочковой цирроз печени, что, к счастью, оказалось неправдой.

На все сплетни и критические замечания Анастасия отвечала примерно одно и то же: дескать, да, могу пригубить бокал-другой просекко, потому как я известна, богата, независима и вообще могу себе позволить. Но, как выяснилось, недавно укротительница шпагатов пересмотрела свое отношение к игристому и заменила его на безобидную огуречно-арбузную воду. Об этом танцовщица объявила в запрещенной соцсети.