Анастасия Волочкова заявила, что завязала с алкоголем: «Просто самой так захотелось»
Обычно слова «балерина» и «алкоголь» не встречаются в одном предложении — но не в случае Анастасии Волочковой.
Журналисты, поклонники и просто неравнодушные не раз и не два замечали за танцовщицей слабость к напиткам покрепче. Чего только стоит ее интервью Алене Жигаловой, где артистка говорила заплетающимся языком и хихикала невпопад. Редко кому после такого удавалось сохранить репутацию трезвенника. Пользователи Сети даже заподозрили у Волочковой цирроз печени, что, к счастью, оказалось неправдой.
На все сплетни и критические замечания Анастасия отвечала примерно одно и то же: дескать, да, могу пригубить бокал-другой просекко, потому как я известна, богата, независима и вообще могу себе позволить. Но, как выяснилось, недавно укротительница шпагатов пересмотрела свое отношение к игристому и заменила его на безобидную огуречно-арбузную воду. Об этом танцовщица объявила в запрещенной соцсети.
Что ж, мы приятно удивлены неожиданным решением танцовщицы. И дело даже не в сплетнях про зависимость — просто мы всегда за ЗОЖ: на всякий, что называется, случай. Кстати, не подтолкнул ли Анастасию на прямую дорожку детокса ее новый молодой приятель, который не так давно страстно поцеловал артистку прямо на сцене?