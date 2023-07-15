Алсу вышла в свет впервые после развода с мужем

Алсу в последнее время эпатирует публику по поводу своей личной жизни. Артистка намекает на то, что она развелась со своим супругом.

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Певица публикует в Сети многозначительные посты о счастье, а еще показала всем части тела своего нового избранника. Алсу не комментировала развод, однако по всем ее публикациям можно понять, что она счастлива с новым мужчиной.

Сегодня состоялся первый выход Алсу в свет. Звезда посетила VK Fest в Москве. Судя по настроению, она не сильно переживает по поводу перемен в жизни. Видео с артисткой смотрите в нашем Телеграм-канале. Напомним, ходят слухи, что Алсу оставила Яна Абрамова из-за его многочисленных измен.