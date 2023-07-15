Алсу вышла в свет впервые после развода с мужем
Алсу в последнее время эпатирует публику по поводу своей личной жизни. Артистка намекает на то, что она развелась со своим супругом.
Певица публикует в Сети многозначительные посты о счастье, а еще показала всем части тела своего нового избранника. Алсу не комментировала развод, однако по всем ее публикациям можно понять, что она счастлива с новым мужчиной.
Сегодня состоялся первый выход Алсу в свет. Звезда посетила VK Fest в Москве. Судя по настроению, она не сильно переживает по поводу перемен в жизни. Видео с артисткой смотрите в нашем Телеграм-канале. Напомним, ходят слухи, что Алсу оставила Яна Абрамова из-за его многочисленных измен.
Говорят, что он уже давно не был верен жене, но последняя ситуация поставила окончательную точку в их отношениях. Говорят, что Абрамов закрутил роман с Анастасией Решетовой. Однако сама девушка предпочитает молчать по поводу связи с женатым человеком. Она лишь отметила, что о ней в последнее время пишут много всего, и большая часть этого — ложь. Поэтому Решетова призвала подписчиков не верить во все подряд.