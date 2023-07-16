У певицы Юлии Гаврилиной порвалось платье на концерте

У певицы Юлии Гаврилиной порвалось платье прямо во время выступления на VK Fest в Москве. Видео публикует Telegram-канал Super.ru.

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В ролике видно, как девушка поет, у нее начинает слегка слезать верхняя часть наряда и открывается нижнее белье. Тогда певица пытается зафиксировать топ, и ей на помощь приходит команда. Пока они разбираются с нарядом, артистка разговаривает с публикой, пытаясь ее развлечь.

VK Fest прошел 16 июля в Парке Горького. До этого на мероприятие в прокуратуру пожаловался активист Виталий Бородин из-за заявленных артистов — Элджея, Инстасамки и Хаски. В их выступлениях, прошедших на фестивале в Санкт-Петербурге 1 июля, Бородин увидел пропаганду потребления наркотиков и ЛГБТ.

Вскоре после этого стало известно, что Инстасамка решила выступить с хором на VK Fest. Музыкальный ансамбль исполнил припев песни «Что ты скажешь ей теперь», далее Инстасамка спела свой хит «За деньги да».