Марго Робби надела мохнатые туфли на премьеру «Барби»

Если вы думаете, что Марго Робби застряла в образе винтажной «Барби», то вы ошибаетесь! На недавней премьере актриса надела туфли на платформе с носиком из конских волос розового цвета. Абсолютно новый взгляд на обувной гардероб куколки.

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Среди множества запоминающихся сцен из трейлера к предстоящему фильму пожалуй, самая яркая, это когда звезда снимает обувь и при этом остаётся на носочках. Во время пресс-тура, посвящённого продвижению фильма, Робби носила почти исключительно туфли на каблуках от Manolo Blahnik. Но на этой неделе в Лондоне она сменила направление, надев смелые платформы от Vivienne Westwood с отделкой из конского волоса и подобрала к ним подходящую сумку-чемоданчик.