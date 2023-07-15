В Сети обсуждают новую песню Люси Чеботиной

Вот уже третий месяц не утихает конфликт между Люсей Чеботиной и Идой Галич. Скандал разгорелся после съемок шоу блогера «1 11», в которых должна была принять участие артистка.

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Когда исполнительница хита «Солнце Монако» не смогла доехать до площадки, Ида публично обвинила Люсю в безответственности, а затем опубликовала скриншоты переписки с командой Чеботиной в своем телеграм-канале. Сама же певица отметила, что в тот день едва не теряла сознание с самого утра и физически не смогла добраться до площадки.

Сегодня в разгар VK Fest в Москве девушки оказались на одной сцене. Казалось бы, отличная возможность пойти на примирение — ан нет. Конфликт набрал новые обороты: Ида отказалась объявлять выступление Люси, а сама певица, по мнению поклонников, передала со сцены «привет» блогеру. Чеботина представила новый трек, в котором звучат строки: «Я так-то не по блату, никто тут не указ мне / Я словами выстрелить могу из автомата / Дон, я битч, хай всем, кто в меня не верил / Дон, я битч, хорони свою карьеру!»

Галич тоже в долгу не осталась и позже намекнула журналистам, что негативно относится к людям, которые пытаются прославиться за счет скандалов и интриг.