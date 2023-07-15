Чем закончился конфликт между Гаврилиной и Соболевым

На прошлой неделе комик Илья Соболев, которого, как правило, трудно вывести из себя, резко высказался в адрес Юли Гаврилиной.

© Super.ru

Юморист опубликовал на своей странице в Инстаграме (запрещен в РФ) фото тиктокерши со своей дочерью и обвинил Гаврилину в том, что она отказалась выполнить просьбу девочки.

«Не захотела Соне на майке расписываться. Сказала: "Некогда". Когда все эти пшики поймут, что быть звездой — значит расписываться на майке детям, если они очень просят», — написал он.

Но конфликт закончился, не успев начаться: сегодня на сцене VK Fest Илья и Юля проговорили все обиды. Тиктокерша посмеялась над саркастичной шуткой комика про «пшик» и отметила, что ей вовсе не сложно расписаться на футболке его дочери.

Позже на пресс-воле Гаврилина добавила, что понимает Илью как отца и что она сама не могла так ответить ребенку.

«Я взрослый адекватный человек. Возможно, о том, что мне некогда, сказал кто-то из моей команды. Мы только что договорились с ним, что я еще раз сфотографируюсь с его дочкой и дам автограф», — поделилась Юля.