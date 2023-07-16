«Мы завершим этот век исчезновением»: Сати Казанова предсказала неожиданное будущее
Певица Сати Казанова несколько лет назад отказалась от мира шоу-бизнеса в пользу духовных поисков. Она поет мантры и общается с индийскими гуру. Артистка сделала неожиданные предсказания.
Знаменитость беспокоится за планету, сетуя на пренебрежительное отношение к ней землян. Она опасается, что это может привести к трагическому исходу.
— Есть ли у нас шанс не слететь Земли, а остаться на ней жить? Согласно пураническим писаниям. А это единственное, на что я опираюсь, потому что все, что сейчас наука доказывает, было написано тысячелетия назад. Мы сейчас живем в Железном веке. Веке раздора, разрушения и разврата. Мы только в начале. Мы прожили только пять тысяч лет, а там еще четыреста с чем-то тысяч остается. Дальше — хуже. Мы завершим этот век полным разрушением и исчезновением такого вида, как человечество, на этой прекрасной планете, — рассказа звезда в шоу «Игра в классиков» на YouTube.
Она напомнила, что природа хоть и терпелива, но может в любой момент смахнуть людей катаклизмами.
Казанова видит спасение в молитвах. Она жалеет тех, кто отрицает существование Бога.
Предсказания астролога Тамары Глобы всегда вызывают интерес, потому что специалист точно прогнозирует события, которые часто сбываются. Недавно специалист по звездному небу стала героиней ток-шоу, где рассказала, что ждет человечество в обозримом будущем.