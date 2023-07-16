«Мы завершим этот век исчезновением»: Сати Казанова предсказала неожиданное будущее

— Есть ли у нас шанс не слететь Земли, а остаться на ней жить? Согласно пураническим писаниям. А это единственное, на что я опираюсь, потому что все, что сейчас наука доказывает, было написано тысячелетия назад. Мы сейчас живем в Железном веке. Веке раздора, разрушения и разврата. Мы только в начале. Мы прожили только пять тысяч лет, а там еще четыреста с чем-то тысяч остается. Дальше — хуже. Мы завершим этот век полным разрушением и исчезновением такого вида, как человечество, на этой прекрасной планете, — рассказа звезда в шоу «Игра в классиков» на YouTube.