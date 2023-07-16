«Готов давно стать дедушкой»: как сложилась семейная жизнь 55-летнего Леонида Агутина

Вот уже несколько лет СМИ то и дело пишут о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум, а тот опровергает информацию, говорит о будущих внуках и о том, что всегда находится в ссоре с женой не больше пары дней. Рассказываем подробнее о личной жизни музыканта.

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Несостоявшийся брак и отношения с балериной

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Когда Леонид Агутин учился во МГИКе на режиссерском факультете он познакомился с девушкой по имени Светлана Белых. Они начали встречаться. В 1986 году Агутин ушел в армию и стал проходить службу в советских пограничных войсках КГБ СССР на советско-финской границе. В это время Светлана ждала возлюбленного со службы и писала ему письма.

В 1988 году демобилизовавшись, Леонид Агутин сделал предложение Светлане. Вскоре они поженились, однако их брак просуществовал пять лет до 1993 года. Первой жене музыканта не пришлось по нраву то, что Агутин стал активно заниматься музыкой, гастролировать и редко появляться дома.

В 1994 году Леонид Агутин начал встречаться с балериной Марией Воробьевой. Они познакомились на спектакле, который проходил в Париже. Агутин подошел за кулисы, чтобы взять автограф у балерины и влюбился в нее.

Отношения пары были на расстоянии — она жила во Франции, он — в России. В 1996 году у Марии и Леонида родилась дочь Полина.Согласно автобиографии Леонида Агутина «Леонид Агутин. Авторизованная биография», артист не собирался жениться на Полине.

В 1997 году музыкант расстался с балериной. После разрыва Мария Воробьева вышла замуж за итальянца и переехала вместе с дочерью в Италию к новому супругу.

Все это время Леонид Агутин поддерживал отношения с Полиной — встречался с дочерью и помогал финансово.

Не только творческий союз

В 1992 году Леонид Агутин познакомился в Ялте на песенном конкурсе с Анжеликой Варум. Несколько лет они просто общались, как друзья и иногда флиртовали друг с другом.Артист рассказывал в интервью Дмитрию Быкову, что не знал, как «подойти к Анжелике». Сложность была еще и в том, что у Варум был молодой человек.

«Около года я за ней ухаживал. У нее тогда парень был — очень хороший человек. Во всем ей помогал, везде ездил. А я вот даже не понимал, как к Анжелике подойти. У меня к тому моменту был большой опыт по укладыванию девушек в постель, а к Анжелике почему-то не мог найти подход», — делился музыкант в интервью для YouTube-канала ЖЗЛ.

Сам Агутин на тот состоял в отношениях с Марией Воробьевой. Анжелика Варум рассказывала в книге «Леонид Агутин. Авторизованная биография», что перед одним из своих концертов, на который пообещал прийти Агутин, узнала о семье артиста.

«В Питере меня встретил Миша Орлов, организатор на­ших общих концертов. По дороге мы обсудили нюансы моего сольника, и, уже поднимаясь в лифте гостиницы, он вдруг неожиданно говорит:

— Да, вспомнил, Леня просил передать тебе, что не смог задержаться — он срочно улетел в Москву к жене. У него дочка. Она кажется заболела, поэтому такая спешка», — вспоминала Варум.

Ребенка Агутина держал в тайне от общественности. Чуть позже артист рассказал журналистам о том, что у него недавно родилась дочь Полина.

В 1998 году артист вновь встретился с Анжеликой Варум во время съемок программы «Старые песни о главном». Тогда же они впервые поцеловались.

«Здесь, на съемочной площадке, мы первый раз целовались. А уходили с нее после каждого дубля, взявшись за руки. Хотелось, чтобы эти съемки не заканчивались…», -- рассказывала Анжелика Варум.

В 1999 году у пары родилась дочь Лиза-Мария. В 2000 году Анжелика Варум и Леонид Агутин поженились. Их свадьба прошла в Венеции.

Слухи

В 2011 году СМИ сфотографировали Леонида Агутина в Юрмале в компании неизвестной девушки, которую он целовал. Журналисты стали говорить о возможном разводе Агутина и Варум. Однако супругам удалось помириться. После этого артист признавался, что больше у него не возникало ситуаций, как в Юрмале.

«Ситуации такие неприятные, какая случилась в Юрмале, не возникали вообще никогда. Все зависит от того, в чем твое постоянство. А она (Анжелика Варум) знает, в чем мое постоянство: мое постоянство в ней и в нашей с ней жизни. Это самое главное», — говорил музыкант в 2011 году в интервью с журналом «ОК!».

В беседе с Ириной Шихман Леонид Агутин рассказывал, что может поссориться с женой, однако всегда впоследствии всегда разбирается в конфликте.

«Я напортачу. У нас происходит конфликт. Не разговариваем 2-3 дня. Потом мы разбираемся с этим и вроде все нормально. В основном я (косячу). Я шумнее», — объяснял артист.

В СМИ и сегодня пишут о разводе Леонида Агутина с женой. Последний раз это случилось в конце 2022 года.

«Важное объявление! Распространяемые в Сети через анонимные паблики и безответственные СМИ новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум являются неправдой», — написала в декабре 2022 года команда Леонида Агутина.

Мечта о внуках

В 2023 году артист опубликовал снимок старшей дочери Полины в соцсетях и обратился к ней в день рождения. Он написал, что до сих пор крепко связан с дочерью.

«Старшенькая моя, умница и папина гордость! Ниточка, которая нас связывает, крепка. Она не рвется и не путается по дороге, потому что души наши родственны. Я тебя люблю, доченька, и поздравляю нас всех с твоим днем рождения!», — отметил музыкант.

В беседе с «MK.ru» Леонид Агутин рассказывал, что его дочь Полина уже восемь лет встречается с парнем. Артист сообщил, что мечтает о внуках, но его дочь не торопится с этим вопросом.

«Предложение руки и сердца — это ладно. Я говорю: когда «шпингалеты» появятся? Я готов давно стать дедушкой», — заявлял он.

Младшая дочь Леонида Агутина, Лиз-Мария, с 2003 года живет в США. Здесь она окончила школу. С детства девушка увлекается творчеством, в частности музыкой. Со своей группой Bruvvy она выступала на американском телевидении.

В 2023 года Леонид Агутин рассказывал, что у его младшей дочери появился новый парень. Он говорил, что дал молодому человеку совет — не обижать дочь, иначе ему сломают ноги.