Александр Ревва опроверг слухи о своих пластических операциях

Известно, что многие звезды отечественного шоу-бизнеса прибегают к услугам пластических хирургов, чтобы изменить свою внешность. Слухи о том, что популярный юморист Александр Ревва также прошел несколько пластических операций, давно ходят по интернету.

© Соцсети

Однако сам артист опровергает эти слухи и заявляет, что его красота и молодость обусловлены исключительно самовнушением и аутотренингами. По его словам, он однажды убедил себя в своей неотразимости, и с тех пор эта уверенность в себе помогает ему поддерживать его образ.

Несмотря на опровержение рассказов об изменении внешности, последнее время у Александра Реввы возникло некоторое недопонимание с публикой. Он стал реже появляться на концертах и в светской тусовке. Артист владеет недвижимостью в Дубае вместе с женой, что вызвало негативные реакции со стороны патриотично настроенных россиян, которые подозревают его в предательстве.

Кроме того, отношения Реввы со своими родителями также остаются напряженными. Мать артиста жалуется, что он с ней не поддерживает контакт и она вынуждена самостоятельно обеспечивать себя дорогими лекарствами. Родной отец также высказал свое неодобрение относительно успеха и славы сына, считая, что это затуманило его разум.