Рыдала в гримерке из-за мужа-изменщика: Алсу не смогла сдержать эмоций перед публикой
Певица Алсу не подает вида, что знает о сплетнях публики на счет ее скандального брака или действительно не подозревает о том, что уже несколько недель общественность обвиняет ее супруга Яна Абрамова в измене. Одно из двух…
Однако, россияне считают, что девушка просто не хочет выносить сор из избы и искусно прячет свои истинные эмоции. Такой вывод сделали посетители звездного мероприятия VK Fest, где появилась также и красотка Алсу. Их смутили 2 вещи.
Первая — это то, что девушка вышла к зрителю в образе, очень похожем на стиль Анастасии Решетовой (сейчас ее именуют «любовницей Абрамова»). Неужели Алсу что-то хотела доказать своему избраннику и подобрала для себя похожий на нее лук?
Вторая — это то, какой уставшей была артистка. Ресурс «7 дней», ссылаясь на отзывы тех, кто видел ее вблизи, сообщает, что лицо Алсу было слегка отекшим, а внешне казалось, что певица сильно измотана. Гости мероприятия даже сделали вывод, что селебрити могла рыдать в гримерке по поводу неверности своего мужа, а затем, как ни в чем, не бывало вышла к публике.