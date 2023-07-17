Рыдала в гримерке из-за мужа-изменщика: Алсу не смогла сдержать эмоций

Певица Алсу не подает вида, что знает о сплетнях публики на счет ее скандального брака или действительно не подозревает о том, что уже несколько недель общественность обвиняет ее супруга Яна Абрамова в измене. Одно из двух…

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Однако, россияне считают, что девушка просто не хочет выносить сор из избы и искусно прячет свои истинные эмоции. Такой вывод сделали посетители звездного мероприятия VK Fest, где появилась также и красотка Алсу. Их смутили 2 вещи.

Первая — это то, что девушка вышла к зрителю в образе, очень похожем на стиль Анастасии Решетовой (сейчас ее именуют «любовницей Абрамова»). Неужели Алсу что-то хотела доказать своему избраннику и подобрала для себя похожий на нее лук?