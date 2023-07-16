Лариса Гузеева устроила скандал в Болгарии из-за нападок на её дочь
Российская телеведущая Лариса Гузеева, которая ранее отправилась отдыхать в Болгарию, оказалась в центре скандальной ситуации, связанной с ее дочерью.
Во время отпуска актриса опубликовала фотографии с дочерью Ольгой Бухаровой и собакой по имени Жужа на своем блоге.
«Мои девочки. Только любовь» — написала звезда в подписи к снимку.
Поклонники Гузеевой были тронуты этим фото, однако некоторые пользователи начали упрекать ведущую из-за внешнего вида ее дочери. Особое негодование вызвал пирсинг в носу.
Гузеева решила не игнорировать этот комментарий и обратилась к интернет-пользователям, задаваясь вопросом, почему им вообще интересно это обсуждать.
Напомним, что телеведущая вместе с дочерью проводят отдых в Равде, где, по слухам, у них имеется недвижимость.