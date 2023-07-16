Лариса Гузеева устроила скандал в Болгарии из-за нападок на её дочь

Российская телеведущая Лариса Гузеева, которая ранее отправилась отдыхать в Болгарию, оказалась в центре скандальной ситуации, связанной с ее дочерью.

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Во время отпуска актриса опубликовала фотографии с дочерью Ольгой Бухаровой и собакой по имени Жужа на своем блоге.

«Мои девочки. Только любовь» — написала звезда в подписи к снимку.

Поклонники Гузеевой были тронуты этим фото, однако некоторые пользователи начали упрекать ведущую из-за внешнего вида ее дочери. Особое негодование вызвал пирсинг в носу.

Гузеева решила не игнорировать этот комментарий и обратилась к интернет-пользователям, задаваясь вопросом, почему им вообще интересно это обсуждать.