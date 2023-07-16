Певица Бьянка похвасталась фигурой после снижения веса на 12 килограммов

Еще недавно российская певица Бьянка получала в свой адрес множество критических высказываний из-за набора веса. Однако за полгода она смогла избавиться от 12 лишних килограммов. В своем личном блоге звезда поделилась радостной новостью о своих достижениях.

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После проблем с гормональным балансом певица значительно набрала вес, однако теперь она постепенно возвращает свою «прежнюю» фигуру. В своем отпуске на Таиланде Бьянка сделала фотографию, на которой позирует в черном купальнике, спиной к камере.

Изначально певица планировала сбросить вес на 20 килограммов, с целью подвергнуться пластической операции для улучшения формы живота и пресса. Для этого ей осталось избавиться еще от 8 килограммов.