Актриса Гвинет Пэлтроу призвала молодых девушек чаще отстаивать свои границы

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу посоветовала молодым девушкам чаще говорить "нет". Об этом пишет People. 50-летняя актриса ответила на вопросы поклонников в социальной сети Instagram.

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В одном из них Пэлтроу попросили дать совет для женщин в возрасте 20 лет. "

Пожалуйста, не бойтесь говорить "нет". Пожалуйста, не бойтесь устанавливать границы. Пожалуйста, не бойтесь ранить чувства людей", - сказала звезда в видеоролике.

Она также отметила, что крайне важно ставить "себя и то, что для вас лучше, выше того, чтобы другие люди чувствовали себя комфортно".