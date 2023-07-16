Актриса Гвинет Пэлтроу призвала молодых девушек чаще отстаивать свои границы
Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу посоветовала молодым девушкам чаще говорить "нет". Об этом пишет People. 50-летняя актриса ответила на вопросы поклонников в социальной сети Instagram.
В одном из них Пэлтроу попросили дать совет для женщин в возрасте 20 лет. "
Пожалуйста, не бойтесь говорить "нет". Пожалуйста, не бойтесь устанавливать границы. Пожалуйста, не бойтесь ранить чувства людей", - сказала звезда в видеоролике.
Она также отметила, что крайне важно ставить "себя и то, что для вас лучше, выше того, чтобы другие люди чувствовали себя комфортно".
У актрисы есть двое детей от первого брака: 19-летняя Эппл Элисон и 17-летний Мозес Брюс Энтони. С их отцом, музыкантом Крисом Мартином, она рассталась в 2014 году после десяти лет брака. Гвинет Пэлтроу и ее нынешний супруг Брэд Фэлчак вместе с 2014 года. В сентябре 2018 года актриса и продюсер сыграли свадьбу.