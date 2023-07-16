Актрису Татьяну Васильеву выписали из реанимации

Актриса Татьяна Васильева попала в реанимацию 14 июля. Ей диагностировали нарушение сосудистого кровообращения, но самочувствие артистки улучшилось, пишет телеграм-канал Baza.

Состояние Васильевой оценивают как средней тяжести, но ее жизнь в безопасности. По данным СМИ, актрису перевели из реанимации в отделение сосудистой невралгии. Сама артистка утверждает, что уже вернулась домой.

76-летнюю Татьяну Васильеву увезли в больницу из дома: скорую помощь вызвала невестка. Актриса не могла ходить из-за сильного головокружения. Она предполагала, что ее пришлось госпитализировать из-за сильного стресса, но причиной оказался синдром вертебробазилярной артериальной системы.