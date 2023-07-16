Настя Ивлеева похвасталась стальным прессом на фоне Кремля

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева опубликовала фото в нижнем белье. Кадр появился в ее Telegram-канале.

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Ивлеева позировала в черном бюстгальтере и спущенной юбке на фоне Кремля. Белье блогерши было украшено фиолетовыми сердцами. На лице звезды практически не было макияжа, она предпочла укладку с зачесанными назад волосами.

Подписчики оценили фотосессию телеведущей и похвалили ее за стальной пресс. Пользователи отметили, что у Ивлеевой «огненная талия».

«Как можно иметь чипсовый завод и такую фигуру?»; «Богиня»; «Донельзя прекрасная», — написали в комментариях.

Настю Ивлееву подозревали в пластической операции на грудь, однако блогерша опровергла эти домыслы.

«Это вопрос веса и возраста. Когда я была полнее, многие думали, что у меня импланты, но увы и ах», — ответила она фанату на вопрос, прибегала ли звезда к хирургическому увеличению груди.