Настя Ивлеева похвасталась стальным прессом на фоне Кремля
Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева опубликовала фото в нижнем белье. Кадр появился в ее Telegram-канале.
Ивлеева позировала в черном бюстгальтере и спущенной юбке на фоне Кремля. Белье блогерши было украшено фиолетовыми сердцами. На лице звезды практически не было макияжа, она предпочла укладку с зачесанными назад волосами.
Подписчики оценили фотосессию телеведущей и похвалили ее за стальной пресс. Пользователи отметили, что у Ивлеевой «огненная талия».
«Как можно иметь чипсовый завод и такую фигуру?»; «Богиня»; «Донельзя прекрасная», — написали в комментариях.
Настю Ивлееву подозревали в пластической операции на грудь, однако блогерша опровергла эти домыслы.
«Это вопрос веса и возраста. Когда я была полнее, многие думали, что у меня импланты, но увы и ах», — ответила она фанату на вопрос, прибегала ли звезда к хирургическому увеличению груди.
Телеведущая заявила, что относится к идее пластических операций положительно в случае, если речь идет о мягкой коррекции, а не о грубых изменениях формы тела и лица.