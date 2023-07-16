Долли Партон хочет «упасть замертво» на сцене, чтобы не выходить на пенсию

Кантри-певица Долли Партон призналась, что не готова заканчивать свою музыкальную карьеру и надеется не дожить до времени, когда ей придется уходить со сцены. Ее слова приводит Deadline.

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«Я бы никогда не ушла на пенсию. Надеюсь, что когда-нибудь просто упаду замертво посреди сцены. У нас нет особого выбора в этом вопросе», — сказала Партон.

Певица призналась, что единственной причиной, по которой она готова отказаться от выступлений, может быть здоровье ее мужа.

«Но сейчас я еще собираюсь готовить сено, пока светит солнце», — добавила 77-летняя артистка.

Певица Долли Партон за свою карьеру написала более 600 песен, а ее треки порядка 25 раз поднимались на верхние позиции кантри-чартов Billboard. Она также появлялась как актриса в нескольких фильмах и сериалах — в популярном шоу «Ханна Монтана» Партон сыграла роль тети Долли. Сейчас артистка работает над выпуском своего первого рок-альбома. Его премьера запланирована на 17 ноября.