Николь Кидман поделилась секретом крепких отношений с мужем

Николь Кидман поделилась неожиданным секретом крепких отношений с муже
Николь Кидман и Кит Урбан — безусловно одна из самых крепких пар Голливуда. Оскароносная актриса и кантри-певец познакомились в 2005-м и спустя год сыграли свадьбу. Сегодня они воспитывают двух дочерей — 15-летнюю Сандей Роуз и 12-летнюю Фейт Маргарет — и совсем недавно отметили 17-ю годовщину свадьбы. Конечно, в таком долгом браке есть свои секреты и традиции, которые помогают поддерживать отношения на плаву. И на днях Николь поделилась одним из них в эфире подкаста Something To Talk About.
56-летняя звезда призналась, что с мужем по телефону только разговаривает — никаких длинных переписок или голосовых в мессенджерах.
«Мы никогда не пишем друг другу, можете в это поверить? Так было с начала наших отношений — я сказала: "Если хочешь связаться со мной, позвони", — рассказала актриса. — Я никогда не была фанатом переписки. Кажется, как-то он пытался мне писать, но я так и не ответила. Со всеми остальными я переписываюсь. А вот с ним — никогда, это наше единственное правило».
В общем, мы все поняли: секрет хороших отношений — чуть меньше отвлекающего общения, а также мемов и вирусных видео. Кстати, ранее тайной крепкого брака поделился Леонид Агутин.