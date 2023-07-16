Николь Кидман поделилась секретом крепких отношений с мужем

«Мы никогда не пишем друг другу, можете в это поверить? Так было с начала наших отношений — я сказала: "Если хочешь связаться со мной, позвони", — рассказала актриса. — Я никогда не была фанатом переписки. Кажется, как-то он пытался мне писать, но я так и не ответила. Со всеми остальными я переписываюсь. А вот с ним — никогда, это наше единственное правило».