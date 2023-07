Николь Кидман поделилась секретом крепких отношений с мужем

Николь Кидман и Кит Урбан — безусловно одна из самых крепких пар Голливуда. Оскароносная актриса и кантри-певец познакомились в 2005-м и спустя год сыграли свадьбу. Сегодня они воспитывают двух дочерей — 15-летнюю Сандей Роуз и 12-летнюю Фейт Маргарет — и совсем недавно отметили 17-ю годовщину свадьбы. Конечно, в таком долгом браке есть свои секреты и традиции, которые помогают поддерживать отношения на плаву. И на днях Николь поделилась одним из них в эфире подкаста Something To Talk About.