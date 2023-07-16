"Я имею право жить как хочу": как Джейн Биркин стала легендарной

Умерла 76-летняя англо-французская актриса и певица Джейн Биркин, известная по множеству мюзиклов и фильмов, а также давшая название сумке Birkin bag от модного дома Hermès.

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"Рамблер" рассказывает, как Биркин стала известной и что в мире всегда будет ассоциироваться с ней.

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Актриса и певица Джейн Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне. Ее отец был офицером Королевского военно-морского флота, а мать — комедийной актрисой. Впервые на сцену девочка вышла в 17 лет: прошла первые актерские пробы и сыграла в спектакле "Резная статуя".

Кино

В 1960-е Биркин впервые появилась в кино, но в эпизодических ролях. Поэтому ее имени нет в титрах фильмов "Сноровка" Ричарда Лестера и "Идол" Дэниела Питри, где она участвовала.

Первой значимой ролью стала роль девушки, которая мечтает стать моделью, в притче "Фотоувеличение" 1967 года. Картина стала первым британским кино, где есть обнаженная натура, и получила главный приз Каннского кинофестиваля.

Позже Биркин снялась во множестве фильмов. В их числе "Слоган", "Марихуана", "Романс вора", "Он начинает сердиться", "Не упускай из виду", "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет", "Смерть на Ниле". Сценаристом она выступила драмы Аньес Варды "Мастер кунг-фу", написала сценарий и сняла фильм "Коробки".

Музыка

Первый музыкальный альбом Биркин вышел 1969 году и был совместным с ее мужем и коллегой Сержем Генсбуром. На пластинке была в том числе композиция Je t'aime… moi non plus ("Я тебя люблю — я тебя тоже нет") с откровенным текстом, в конце которой Биркин недвусмысленно стонала. Эту песню отказывались брать в ротацию радиостанции, критиковали газеты. Однако сингл возглавил хит-парады и сделал Генсбура и Биркин "самой известной и яркой парой Франции".

Первый сольный альбом Джейн, который появился в 1973 году, не был успешным. Позже вышло несколько пластинок певицы, которые также не принесли ей большей славы. Лучшим за всю ее карьеру считается диск 1983 года Baby Alone in Babylone.

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Первый альбом, в создании которого Генсбур не участвовал даже как композитор, Джейн Биркин выпустила в 1999 году. Далее, вплоть до 2020-х, певица продолжала выпускать музыку, которая получала высокие оценки от критиков, и давать концерты.

Мода

Джейн Биркин всегда демонстрировала равнодушие к своей внешности, ее украшения были неброскими.

"Я имею право жить как хочу, никому не подчиняясь, никого не боясь, ничего не стыдясь", — говорила Биркин.

При этом ее считали иконой стиля, с опорой на ее образы составляли капсульный гардероб: мини-юбки, платья-рубашки, брюки-клеш и вместительная сумка или корзинка.

Помимо кино и музыки, с именем Джейн Биркин ассоциируется сумка Birkin bag, которую назвали в ее честь. Модель появилась в сотрудничестве с модным домом Hermès в 1984 году и стала символом роскоши и богатства.

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Личная жизнь

Начав актерскую карьеру на родине, Биркин переехала во Францию. Это произошло после съемок в "Слогане", где ее партнером был композитор и музыкант Серж Генсбур. Не сразу, но между коллегами возникли романтические отношения. Биркин была замужем за Генсбуром больше 10 лет и родила ему дочь Шарлотту.

До этого, в 1965-1968-е годы, она была в браке с будущим многократным лауреатом Оскара, автором музыки к фильмам о Джеймсе Бонде Джоном Барри. У пары родилась дочка Кейт.