Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» живет в придорожном отеле с пятью детьми

В 90-х Тори Спеллинг считалась едва ли не главной представительницей золотой голливудской молодежи. Отец девушки Аарон Спеллинг был влиятельным продюсером «фабрики грез» — ее семья владела вторым по величине домом в Лос-Анджелесе со 123 комнатами, собственным ночным клубом и площадкой для боулинга. Да и саму Тори называли восходящей звездой: она играла одну из главных ролей в суперпопулярном сериале «Беверли-Хиллз, 90210», за которым следили миллионы фанатов по всему миру. Однако на днях стало известно, что 50-летняя актриса живет со своими пятью детьми в дешевом придорожном отеле. Как же вышло, что дочь богатейшего человека в Голливуде из гигансткого особняка переселилась в неприглядную гостиницу?

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Корни этой проблемы, как оказалось, тянутся еще из 2000-х. Как пишет Daily Mail, родители актрисы не одобрили ее роман с канадским актером Дином МакДермоттом. В 2005 году Тори ушла от первого супруга, актера и режиссера Чарли Шейниана, чтобы выйти замуж за МакДермотта. Отношения с отцом после этого окончательно разладились, поэтому после смерти Аарон Спеллинг оставил своей единственной дочери всего 800 000 долларов из своего 600-миллионого состояния. Учитывая, что Тори не привыкла считать деньги, от наследства очень скоро ничего не осталось. Вдобавок карьера актрисы, которую, по мнению злопыхателей, полностью финансировал отец, резко пошла под откос: вместо кино и сериалов звезда начала сниматься в реалити-шоу, увлеклась пластической хирургией — в общем, славы так и не снискала. Да к тому же накопила долги на десятки тысяч долларов, так что ее адвокату пришлось попотеть, чтобы спасти ее от самого сурового наказания.

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Ну а перышком, сломившим горб верблюда, стал развод с МакДермоттом после 18 лет брака, в котором родилось пятеро детей — причем младший сын пары появился на свет в 2017-м, когда Тори было 44 года. О разрыве Дин сообщил в июне в запрещенной соцсети, заявив, что они с актрисой «решили пойти разными путями».