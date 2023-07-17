"Хотела, чтобы от меня отдохнули": Темникова объяснила, куда пропала на год

Уже полтора года певица Елена Темникова , бывшая участница группы Serebro и проекта "Фабрика звезд", не выступала на сцене и не давала интервью. В разговоре с изданием "Афиша Daily" певица поделилась, чем занималась все это время.

Довольно долгое время Елена Темникова отсутствовала в медийном пространстве. Она не давала концертов и не посещала мероприятия. Ходили слухи, что певица переехала за границу или закончила свою карьеру. Однако в интервью Темникова призналась, что просто взяла перерыв, чтобы "от нее отдохнули". По словам Елены, в последние годы ее было слишком много.