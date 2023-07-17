"Хотела, чтобы от меня отдохнули": Темникова объяснила, куда пропала на год

"Хотела, чтобы от меня отдохнули": Елена Темникова объяснила свое отсутствие
Уже полтора года певица Елена Темникова, бывшая участница группы Serebro и проекта "Фабрика звезд", не выступала на сцене и не давала интервью. В разговоре с изданием "Афиша Daily" певица поделилась, чем занималась все это время.
Довольно долгое время Елена Темникова отсутствовала в медийном пространстве. Она не давала концертов и не посещала мероприятия. Ходили слухи, что певица переехала за границу или закончила свою карьеру. Однако в интервью Темникова призналась, что просто взяла перерыв, чтобы "от нее отдохнули". По словам Елены, в последние годы ее было слишком много.
"У меня случилось выгорание, и я подумала, что надо ненадолго отойти в сторону, дать по себе соскучиться", — рассказала певица.
Эти полтора года Темникова занималась медитацией, набиралась сил и энергии. Отшельничество помогло певице восстановиться.
"Я заряжаюсь в одиночестве и молчании", — прокомментировала экс-солистка группы Serebro.
Сейчас Елена Темникова планирует вернуться к музыке и поэкспериментировать.
Ранее "Рамблер" писал о том, что певицу Елену Темникову "замазали" в документальном фильме про "Фабрику звезд".