Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой после 4 лет вражды

Голливудский мир держится на одной простой истине – в семье Кардашьян-Дженнер не без интриг. На этот раз фанатов заставила понервничать младшенькая Кайли, которую внезапно застукали со светской львицей и злейшим врагом Джордин Вудс.

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Когда-то девушки были не разлей вода. Но четыре года назад Кайли разорвала отношения с завсегдатаем своего инстаграма* прямо в эфире реалити-шоу «Семейство Кардашьян». И все из-за интрижки Джордин с возлюбленным Хлои Кардашьян.

Однако ничто не вечно, а потому сердце магната матовых помад оттаяло. Совсем недавно журналисты Daily Mail заметили заклятых подруг на ужине. Счастливая Джордин вслед за Кайли следовала в суши-ресторан, когда их поймали папарацци. Признаться, и сама молодая миллиардерша выглядела радостной. Видимо, новостей, которые не расскажешь ни сестрам, ни новому парню, за эти годы накопилось немало.

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