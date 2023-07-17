Внешний вид Анджелины Джоли на фото папарацци удивил фанатов

48-летняя знаменитость была замечена в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Отмечается, что рядом с ней находились ее дети — 19-летний сын Пакс и 18-летняя дочь Захара. Так, звезда была одета в черный тренч и белые брюки. При этом ее образ дополняли открытые босоножки и черные очки.