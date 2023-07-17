21-летняя дочь Синди Кроуфорд стала лицом модного дома Celine

21-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд стала лицом модного дома Celine
Дочь супермодели Синди Кроуфорд, 21-летняя Кайя Гербер, снялась в новой рекламной кампании французского модного дома Celine. Об этом сообщает Hypebae.
Дом Celine представил зимнюю коллекцию под названием Celine at the Wiltern, рекламным промо к которой стала съемка с давним амбассадором бренда Кайей Гербер. На черно-белых снимках дочь Синди Кроуфорд позирует в кожаных брюках с заниженной талией, белом укороченном топе и шерстяном пиджаке. Образ модели дополнили солнцезащитные очки и сумка на цепочке с золотым логотипом Celine. Съемка проходила Лос-Анджелесе, а фотографом на ней выступил креативный директор модного дома Эди Слиман.
Кайя Гербер — дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд и бывшего манекенщика и бизнесмена Рэнди Гербера. Девушка пошла по стопам своей матери и стала моделью. С десяти лет она снималась для таких журналов, как Vogue, Teen Vogue и Pop Magazine, а с 2017 года начала работать с ведущими модными брендами, среди которых Calvin Klein, Burberry, Coach, Prada, Chanel, Fendi, Moschino, Saint Laurent, Alexander McQueen, Versace и другие.
В январе 2023 года Кайя Гербер ответила на обвинения в непотизме.
«Я не отрицаю, что у меня есть привилегия. Мне повезло, что мне есть, к кому обратиться за советом. Моя мама всегда шутила: «Если бы я могла позвонить и заказать рекламную кампанию Chanel, я бы сделала это для себя, а не для тебя». Но в то же время мама познакомила меня с потрясающими людьми, с которыми я теперь работаю», — рассказала она в интервью Elle USA.