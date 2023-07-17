Брэд Питт восхитил фанатов нестареющим внешним видом

Актер был одет в голубую футболку-поло, кожаный пиджак в чуть более насыщенного оттенка и солнцезащитные очки-авиаторы с полупрозрачными стеклами. После того, как фотографии с матча были опубликованы в сети, фанаты Питта восхитились его нестареющим внешним видом.

"В любой комнате. Сохраните эти его гены. Я стою с теми беднягами, сидящими рядом с Брэдом Питтом на Уимблдоне, которые не по своей вине ввергнуты в относительную безобразность", "Невозможно не любить и не восхищаться Брэдом Питтом. Он чертовски красив на фото с Уимблдона", "Ему 59 лет, и он до сих пор выглядит самым сногсшибательным парнем в мире", - написали пользователи. Фанаты также оценили, как "аппетитно" Брэд Питт перекусывает чипсами по время матча. "Это видео с Брэдом Питтом, небрежно съедающем пакетик чипсов, действительно заставляет меня мечтать о пакете чипсов", "Можем ли мы попросить Брэда Питта сняться в рекламе чипсов?", "Он даже чипсы ест идеально", - отметили поклонники.