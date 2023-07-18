Волочкова заявила, что ей льстят обвинения в алкоголизме

"Пусть она свою попу толстую принесет в спортивный зал. Не надо ногу так высоко поднимать, как я. Попу пусть отнимет от стула, на котором она сидит и грязью поливает меня и других людей, и принесет ее в спортивный зал. Осуждать - это очень просто. Но мне до нее нет никакого дела абсолютно. А ей, видите, не все равно. Мне это льстит, честно говоря, мои золотые", - сказала Волочкова.