Волочкова заявила, что ей льстят обвинения в алкоголизме

Балерина Анастасия Волочкова посоветовала журналистке Алене Жигаловой лечиться от зависти после того, как она обвинила танцовщицу в алкоголизме и назвала тупицей.
Слова балерины передает "Пятый канал".
"Пусть она свою попу толстую принесет в спортивный зал. Не надо ногу так высоко поднимать, как я. Попу пусть отнимет от стула, на котором она сидит и грязью поливает меня и других людей, и принесет ее в спортивный зал. Осуждать - это очень просто. Но мне до нее нет никакого дела абсолютно. А ей, видите, не все равно. Мне это льстит, честно говоря, мои золотые", - сказала Волочкова.
Балерина вспомнила, что недавно виделась с Жигаловой на одном из светских мероприятий. На нем журналистка "пронеслась" мимо Волочковой, "как фурия" после того, как та поздоровалась с ней.
"Я считаю, что рейтинги можно делать, но не таким мерзопакостным и безобразным путем… Я ей подскажу, в какой клинике лечиться. В психической больнице ей надо лечиться. Если есть такая больница, если создадут, то ей точно туда. Больница лечения от зависти", - добавила она.
17 июля в ходе своей программы Жигалова призвала Волочкову последовать примеру МакSим, которая призналась в алкогольной зависимости и отправилась на лечение в рехаб.
"Настя Волочкова! Бери пример пока не поздно вместо того, чтобы [критиковать] меня во всех своих интервью и говорить, что я тебя предала. Сама набухалась и виновата! Сделай исповедь как МакSим, тогда придешь ко мне вылеченная, красивая, с новым трезвым шпагатом", - заявила журналистка.