5 любимых вещей знаменитостей, которые они носят годами
Что бы ни говорили модные дизайнеры, сколько бы стилисты ни разъясняли тренды, каждая женщина знает: вещи, которые делают ее счастливой, задерживаются в гардеробе если не навсегда, то надолго.
В списке — пять знаменитостей и их модные фетиши.
Сумочка Натали Портман
Даже мировые знаменитости не в силах отказать себе в радости иметь одну сумочку на все случаи жизни. Почему бы и нет? Звезда «Черного лебедя» доказала, что ее любимый аксессуар одинаково хорошо выглядит в абсолютно любой ситуации: с ним смело можно выйти и на красную дорожку, и за кофе с булочкой. А если временами заменять ремень, количество потенциальных удачных образов с брендовой сумкой-фавориткой возрастает до бесконечности.
Очки Виктории Бекхэм
Кажется, Виктория Бекхэм давным давно разгадала секрет удачных снимков папарацци. И это ее любимые крупные очки с градиентом. Без фирменной детали своего образа на улице знаменитость появляется крайне редко. И даже на постыдном снимке, где Дэвид Бекхэм выводит супругу с вечеринки в крайне неприглядном виде, на Виктории ее излюбленный аксессуар — солнцезащитные очки, которые позволяют выглядеть ей уверенно и загадочно в любой ситуации.
Подвески Кристен Стюарт
Любовь к подвескам-замочкам Кристен Стюарт пронесла сквозь года. Необычное украшение появилось на звезде «Сумерек» как минимум в 2015-м и было частью расслабленного повседневного образа. С ним же актриса появилась в эфире утреннего шоу четыре года спустя. По всей видимости, с замком на груди звезде комфортно. Подобные украшения она носит по сей день.
Туфли Сары Джессики Паркер
«Незамужней женщине порой не так просто идти по жизни, поэтому очень осторожно нужно относиться к выбору туфель. Ведь они помогают скрасить нам этот нелегкий путь», — говорила героиня Сары Джессики Паркер в легендарном сериале.
Туфли играют не последнюю роль и в гардеробе замужней актрисы. Иначе как еще объяснить присутствие в нем туфель-долгожителей в идеальном состоянии?
Шуба Дженнифер Лопес
В любимой искусственной шубке Дженнифер засветилась в своем инстаграме* в ноябре 2021 года. Знаменитость тогда отметила производителя и сообщила, что вместе с брендом подготовила «нечто особенное». Не беремся судить, что именно Джей Ло имела в виду, но с тех пор пушистый предмет гардероба появлялся на ней неоднократно. Будь то светские выходы или семейный отдых, кажется, звезда готова ходить в этой шубе вечно. Не сомневаемся, что с приходом холодов певица и актриса вновь облачится в свой пушистый наряд.
* Запрещен в РФ.