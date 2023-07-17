«Глушила боль экстримом»: как Подольская пережила расставание с Пресняковым

В жизни певицы Натальи Подольской был очень сложный период, в 2005 году, когда она превратила отношения с Владимиром Пресняковым.

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Тогда пара распалась на полгода, но расставание далось Подольской невероятно тяжело.

По словам певицы, она отвлекалась от боли экстремальными поступками.

«Я глушила боль таким образом. Кстати, экстрим очень отвлекает от душевной боли», — вспомнила певица.

Подольская объяснила, что прыгала она в паре с тренером, но поступок вызвал у нее бурю эмоций, и ей даже пришлось пожалеть, что она на него решилась.

По ее словам, тренер, стоящий за ней, просто сказал ей шагнуть в пропасть. Она шагнула и в первые секунды от свободного падения у нее раздувались щеки.

«После этого тренер решил устроить мне аттракцион, он меня кувыркал. Я молилась и мечтала, чтобы скорее это все закончилось», — рассказала звезда.

Спустя годы после расставания и воссоединения с возлюбленным, Подольская рассказала, что скорее всего не решится на повторный прыжок.

По ее признанию, рисковать ей больше не хочется, потому что у нее растут двое сыновей, а любимый человек теперь всегда рядом.