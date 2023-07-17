Голди Хоун призналась, почему 40 лет не выходит замуж за Курта Рассела

Актриса Голди Хоун любит Курта Рассела на протяжении 40 лет, но не собирается выходить за него замуж.

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Голди и Курт познакомились во время съемок «Свинговой смены» в 1983 году, а три года спустя у них родился сын Уайатт .

У обоих были дети от бывших супругов, но они, как известно, смешали семьи ради здоровья всех участников. Что же касается повторного брака, то она осуждала эту идею.

«Когда что-то не получается, это превращается в большой бизнес», — сказал Голди. «Это всегда некрасиво».

Обладательница «Оскара» была замужем дважды — за актером Гасом Триконисом с 1969 по 1976 год и затем за музыкантом Биллом Хадсоном с 1976 по 1982 год. У Голди и Билла двое взрослых детей, Оливер и Кейт Хадсон, а у Рассела был сын Бостон от его бывшей жены Сезон Хабли.

«Кто-то действительно должен посмотреть и сказать: «Сколько разводов на самом деле весело? Сколько разводов на самом деле не стоят денег? Сколько разводов на самом деле заставляют вас ненавидеть человека больше, чем раньше?», Голди сказала ведущему CNN.

Она продолжила: «Сколько разводов причиняет боль детям?»

По ее словам, «радость и волнение от того, что мы вместе и прикасаемся к чьим-то пальцам ног ночью» бесценны и, конечно же, не гарантируются кольцом.

Когда Крис Уоллес из CNN заверил Голди, что с самого начала было очевидно, что они с Куртом никогда не разведутся, Голди многозначительно спросила:

«Откуда вы это узнали? Мне нравится идея, что я могу просыпаться утром и каждый день принимать решения, хочу ли я быть здесь».