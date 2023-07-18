Наталья Фриске рассказала о проблемах с дочкой: «Это просто ад!»
Звезда призналась, что с октября не может нормально спать.
37-летняя Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, в апреле прошлого года впервые стала мамой. У знаменитости родилась дочь, которую она назвала необычным именем Луна.
В личном блоге Наталья делится своим материнским опытом и временами спрашивает совета у подписчиц. Вот и сейчас звезда поинтересовалась у поклонниц, как можно отучить дочь от грудного вскармливания.
«Доброе утро, с 3 утра толком не спали. Не могу я больше так. Я грешу на зубы, которые лезут. Но это просто ад! Я не могу уже! Я уже вешаюсь! С октября нормально я не сплю. Говорили, после года будет легче, фигушки, стало только тяжелее. Пишите, что отдай ее маме на неделю. Но мама не справится с ней неделю, мне жалко маму. Мама то у меня не особо молодая, здоровье уже не то. Платоша (сын Жанны, — прим. WomanHit.ru) спокойнее был. Я лежу, встать не могу», — призналась Фриске.
Также знаменитость показала, как она гуляет с Луной на детской площадке. Малышка игралась в песочнице и исследовала местность.
«Начались психи — валяние на асфальте с истериками. Прям аж до трясучки, пока своего не добьется», — отметила Наталья.