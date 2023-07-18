Фриске рассказала о проблемах с дочкой: «Это просто ад!»

«Доброе утро, с 3 утра толком не спали. Не могу я больше так. Я грешу на зубы, которые лезут. Но это просто ад! Я не могу уже! Я уже вешаюсь! С октября нормально я не сплю. Говорили, после года будет легче, фигушки, стало только тяжелее. Пишите, что отдай ее маме на неделю. Но мама не справится с ней неделю, мне жалко маму. Мама то у меня не особо молодая, здоровье уже не то. Платоша (сын Жанны, — прим. WomanHit.ru) спокойнее был. Я лежу, встать не могу», — призналась Фриске.