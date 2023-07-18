От рехаба до материнства: как Линдси Лохан оказалась на дне и смогла выкарабкаться

Актриса оказалась на дне, но любовь смогла спасти ее.

© WomanHit

Вчера одна из главных скандалисток Голливуда впервые стала мамой: актриса родила долгожданного первенца. Мальчика назвали Дуай — защитник. Теперь у Лохан есть то, о чем она так долго мечтала: семья, покой, ребенок и мужчина, подарившей ей шанс начать все с начала.

Видео дня

Он стал настоящим талисманом для актрисы, которая так быстро стала популярной, а затем с такой же скоростью потеряла и успех, и карьеру, и репутацию.

Маленькая рыжая звезда

О том, что ее дочь станет актрисой мама Линдси Лохан знала, когда малышка едва умела ходить. В три года девочку отвели на первый модельный кастинг, который она прошла с блеском. Еще бы! Рыжие волосы, яркие глаза, ямочки на щеках и очаровательная улыбка делали малышку желанным гостем любой рекламной кампании.

От съемок Линдси перешла к кастингам в кино: в 10 лет девочка дебютировала в сериале, а в 12 сыграла в одной из самых успешных подростковых лент 90-х «Ловушка для родителей». В этом фильме девочка исполнила сразу две роли и навсегда покорила сердца зрителей. Ей открылась дорога к настоящей славе и успеху: теперь не Лохан ездила на кастинги, а продюсеры присылали ей сценарии.

За «Ловушкой» последовали другие успешные фильмы: «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Поцелуй на удачу». Из милой девочки Линдси превратилась в очаровательную девушку с огромным будущим. Она попробовала себя в качестве певицы, и альбом пришелся публике по душе, стала дизайнером, и ее коллекцию сметали с полок магазинов.

Казалось, эту актрису ждет бесконечная полоса везения. Но у жизни были совсем другие планы.

Скандалы, суды, наркотики

Пока на красных дорожках Линдси счастливо улыбалась, дома ей часто приходилось рыдать, закрывая уши подушкой. Родители ссорились почти каждый вечер, а первые серьезные отношения девушки совсем не были похожи на те истории, которые происходили в ее фильмах.

В 2006 году роман с молодым ресторатором был закончен: мужчина сообщил влюбленной Линдси, что она слишком молода и беспечна для него. Лохан была раздавлена, она не понимала, куда выплеснуть боль. Зато «подружки» давали, как тогда казалось, весьма действенные советы.

Они уверяли: надо веселиться, время все вылечит. И Линдси веселилась, словно в последний раз. Ночи она проводила на тусовках, много пила, попробовала наркотические препараты, а утром не могла нормально работать, постоянно срывала съемки. Все больше за ней закреплялась слава капризной, испорченной дивы, не способной к долгой работе.

Предложений было все меньше, вечеринок все больше. Лохан пыталась выбраться, ходила на собрания анонимных алкоголиков, уезжала из большого города, но всегда возвращалась к привычной жизни.

Трижды ее арестовывали за вождение в пьяном виде, почти полгода Лохан провела на терапии в клинике, но едва покинув ее, снова искала бутылку рома.

СМИ писали о том, что в 30 девушка выглядит на 50 лет, что ее карьера разрушена, что ни один мужчина не захочет связаться с ней. Линдси пробовала доказать обратное: открывала пляжные клубы, выпускала косметику и автозагар, участвовала в вечерних шоу, но снова и снова алкоголь брал верх над ней.

Пресса больше не говорила о Линдси-актрисе, лишь о Линдсе-наркоманке, скандалистке, проблемной звезде, потерявшей все.

Побег в счастье

В 2016 году Лохан поняла, что выносить постоянную травлю, давление и преследование папарацци больше не в состоянии. Она переехала в ОАЭ, а там встретила того, кто навсегда изменил ее жизнь.

Бадер Шаммас — финансовый магнат, успешный бизнесмен. Он понятия не имел о том, что за девушка перед ним, когда друзья представили ему Линдси. Но точно понимал, что она прекрасна и сломлена.

Бадер заботился о Лохан так, как никто в ее жизни. Его не интересовала ее слава, он не просил денег, Шаммас просто был рядом. И Линдси смогла справиться. В 2021 году она вышла за избранника замуж, теперь ее не интересовали ни наркотики, ни вечеринки.

Лохан хотела быть мамой, хотела семью, спокойствия и счастья. В 2023 году актриса сообщила, что ждет малыша. Она была в восторге от новой роли, снова фотографировалась, выглядела свежей, цветущей и счастливой. А рядом всегда был влюбленный Бадер.