Джорджа и Амаль Клуни засняли за поцелуями на свидании в Италии
Актер Джордж Клуни и правозащитница Амаль Клуни отправились на романтическое свидание в Италии. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие фотографии папарацци.
Семья отправилась на свидание в ресторан, расположенный на берегу озера Комо. Для выхода в свет Амаль Клуни выбрала белое платье в бельевом стиле, а Джордж — серый костюм серого цвета и черную рубашку. Журналисты успели сфотографировать пару в момент, когда они целовались.
Амаль замужем за актером Джорджем Клуни, который старше нее на 17 лет. Они поженились в сентябре 2014 года. У супругов есть двое детей — шестилетние Элла и Александр. По словам Джорджа Клуни, до встречи с Амаль он считал себя закоренелым холостяком.
«Я не хотел жениться и детей, а потом в моей жизни появилась эта удивительная женщина, я безумно влюбился, и в ту же секунду, что я ее встретил, я знал, что все будет иначе», — рассказывал Клуни в одном из интервью.