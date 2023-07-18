Марго Робби пила чай с чертополохом ради кукольной кожи «Барби»

Косметолог фильма Жасмина Вико разработала специальный протокол для каждого актера, чтобы их лица была кукольно ровными и сияющими. Об этом сообщает People.

© Газета.Ru

Актриса Марго Робби, исполняющая главную роль Барби, чаще остальных посещала кабинет эксперта. Для роли в фильме ей пришлось сделать лимфатический дренаж, ледяные шары, лазер, пилинги, массажи и микроиглы.

Звезда также сделала процедуры по тонизированию блуждающего нерва, который повышает уровень серотонина и снижает стресс, а следовательно — улучшает качество кожи.

Помимо салонного ухода ей пришлось изменить домашнюю бьюти-рутину. Косметолог Вико привезла из Хорватии специальный чай с чертополохом, который очищает печень. Марго Робби ежедневно пила чай и кефир для поддержания сияния кожи.

Мировая премьера фильма "Барби" запланирована на 19 июля 2023 года.