Марго Робби пила чай с чертополохом ради кукольной кожи «Барби»
Косметолог фильма Жасмина Вико разработала специальный протокол для каждого актера, чтобы их лица была кукольно ровными и сияющими. Об этом сообщает People.
Актриса Марго Робби, исполняющая главную роль Барби, чаще остальных посещала кабинет эксперта. Для роли в фильме ей пришлось сделать лимфатический дренаж, ледяные шары, лазер, пилинги, массажи и микроиглы.
Звезда также сделала процедуры по тонизированию блуждающего нерва, который повышает уровень серотонина и снижает стресс, а следовательно — улучшает качество кожи.
Помимо салонного ухода ей пришлось изменить домашнюю бьюти-рутину. Косметолог Вико привезла из Хорватии специальный чай с чертополохом, который очищает печень. Марго Робби ежедневно пила чай и кефир для поддержания сияния кожи.
Мировая премьера фильма "Барби" запланирована на 19 июля 2023 года.
По сюжету главную героиню (Марго Робби) выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. Теперь ей и Кену (Райан Гослинг) предстоит переехать в реальный мир и адаптироваться ко всем возникающим сложностям.