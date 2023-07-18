Сукачев рассказал, как сохраняет хорошие отношения с женой

Сукачев рассказал, как ему удается сохранять хорошие отношения с женой
Певец Гарик Сукачев в интервью РИА Новости признался, что ему удается сохранить крепкие отношения с супругой Ольгой после 36 лет брака благодаря пройденным вместе жизненным трудностям.
"Саша Скляр правильно когда-то сказал в интервью, что наши жены — жены декабристов. Это девочки, которые встретили своих мальчиков довольно рано. В моем случае — детьми, в случае с Сережей Галаниным — тоже детьми, с Володей Шахриным — подростками. И эти девочки проходили с нами все. Я думаю, это и есть ответ на ваш вопрос", - заявил Сукачев.
Музыкант заверил, что у него также сложились отличные отношения с детьми - 40-летним Александром и 19-летней Настей. Сукачев считает, что у него "очень приличная семья".
Музыкант подчеркнул, что приложил все возможные усилия, чтобы у его детей была возможность получить образование, а также заниматься самыми интересными и необычными видами досуга.
"Мои дети образованные — так же, как и мы с женой, хотя таких возможностей у нас в Тушино, конечно, не было. Мы с Ольгой делали все, чтобы у наших детей эти возможности были", - резюмировал Сукачев.