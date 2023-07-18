Российская эстрадная певица Валерия раскрыла секрет моложавой внешности.

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Соответствующая публикация появилась в сторис ее аккаунта в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 55-летняя исполнительница продемонстрировала свои обнаженные ноги во время процедуры лифтинга Scarlet (безоперационный метод омоложения и подтяжки кожи — прим. «Ленты.ру»).

Lenta.ru

Так, на фото видно, как косметолог воздействует на кожу звезды специальным аппаратом.

Знаменитость отметила, что ранее также прибегала к данной услуге и осталась довольна результатом.