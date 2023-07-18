Ольга Бузова рассказала о правиле трех «С»

Исполнительницу хита «Мало половин» мы любим как минимум за умение всегда и везде выглядеть безупречно. Ну давайте честно, кто вспомнит хотя бы один провальный выход в свет Ольги Бузовой? До последнего ее фолловеры гадали, не прибегает ли любимица к каким-то магическим обрядам.

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Но недавно в Инстаграме* звезда наконец раскрыла тайну и назвала личное правило трех «С», которое помогает ей оставаться на высоте.

Секрет оказался не на шутку простым: съемки, сон и спорт позволяют знаменитости сохранять красоту и в шумной Москве, и в жаркой Африке.

Заметьте, что главная составляющая блестящего внешнего вида Бузовой — усердная работа. В очередной раз восхищаемся трудолюбием артистки и не можем не упомянуть, что спит Ольга как раз-таки скандально мало. В последнее время экс-участница «Дома–2» оказалась щедра на секреты. Рассказывая, как она поддерживает форму, певица упомянула, что для отдыха ей бывает достаточно и пары часов.