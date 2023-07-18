Муж Лены Катиной из "Тату" показал фото сына и пасынка

Муж Лены Катиной забрал ее и сына из роддома
Дмитрий Спиридонов показал двух наследников звезды.
Певица Лена Катина 11 июля во второй раз стала мамой. Артистка подарила супругу, миллионеру Дмитрию Спиридонову, сына Демьяна. И сейчас бизнесмен рассказал в личном блоге, что забрал из роддома жену и их малыша.
До выписки Дмитрий каждый день навещал Лену и привозил ей необходимые вещи. Пока исполнительница была в клинике, Спиридонов вместе с тещей подготовил дом к приезду супруги и сына. Мама Катиной не скрывает, что обожает зятя.
Также миллионер поделился снимком, на котором запечатлены Александр (старший сын певицы от предыдущего брака, — прим. WomanHit.ru) и маленький Демьян.
«Долгожданная встреча братиков», — подписал кадр мужчина.
Напомним, Лена была замужем за словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. В 2015 году у звезд родился сын Александр.