Муж Лены Катиной из "Тату" показал фото сына и пасынка

Дмитрий Спиридонов показал двух наследников звезды.

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Певица Лена Катина 11 июля во второй раз стала мамой. Артистка подарила супругу, миллионеру Дмитрию Спиридонову, сына Демьяна. И сейчас бизнесмен рассказал в личном блоге, что забрал из роддома жену и их малыша.

До выписки Дмитрий каждый день навещал Лену и привозил ей необходимые вещи. Пока исполнительница была в клинике, Спиридонов вместе с тещей подготовил дом к приезду супруги и сына. Мама Катиной не скрывает, что обожает зятя.

Также миллионер поделился снимком, на котором запечатлены Александр (старший сын певицы от предыдущего брака, — прим. WomanHit.ru) и маленький Демьян.

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«Долгожданная встреча братиков», — подписал кадр мужчина.