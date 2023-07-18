Киркоров объяснил, почему любит петь с молодыми артистами

Филипп Киркоров объяснил, почему любит петь дуэтом с молодыми артистами
Певец Филипп Киркоров в беседе с «Пятым каналом» признался, что ему очень нравится записывать совместные треки с молодыми артистами.
«Вы знаете, бездарность пробьется сама, а таланту надо помогать. А уже с моей стороны — я на каком-то интуитивном уровне всегда чувствую талантливого человека и всегда с удовольствием ему помогу чем могу. А коллаборации с молодыми артистами — это моя фишка, моя слабость. Или наоборот моя сила», — подчеркнул Киркоров.
Он также посоветовал начинающим артистам быть смелее и не бояться ошибиться в творчестве. Музыкант считает, что совместные треки с такими исполнителями омолаживают его дух. По словам Киркорова, он чувствует себя ровесником молодых звезд и разговаривает с ними на одном языке.
«Вот мы недавно встречались с Владом Бумагой у меня дома — столько классных идей родилось, столько классных проектов. Общались с такими потрясающими артистами молодыми сегодня как Клава Кока, Мари Краймбрери», — резюмировал Киркоров.