Киркоров объяснил, почему любит петь с молодыми артистами

«Вы знаете, бездарность пробьется сама, а таланту надо помогать. А уже с моей стороны — я на каком-то интуитивном уровне всегда чувствую талантливого человека и всегда с удовольствием ему помогу чем могу. А коллаборации с молодыми артистами — это моя фишка, моя слабость. Или наоборот моя сила», — подчеркнул Киркоров.