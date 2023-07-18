Анна Хилькевич рассказала, какие качества ценит в своем муже
Актриса Анна Хилькевич в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, какие качества ценит в своем муже, предпринимателе Артуре Волкове.
«Мне важно, чтобы у партнера присутствовало логическое мышление, холодный рассудок, жесткость в поведении, где это уместно. Поэтому для отношений я представляла мужчину, который занимается цифрами, бизнесом, решает серьезные вопросы, но не без креативной составляющей», — подчеркнула Хилькевич.
Она напомнила, что выросла в семье военных, поэтому имеет «олдскульный» взгляд на мужчин. Артистка призналась, что ей нравится общаться с творческой молодежью, однако такие люди не привлекают ее в качестве романтического партнера. Хилькевич рассказала, что никогда не встречалась с одноклассниками, однокурсниками и даже не заводила служебных романов.
«Как-то всегда получалось, что моя личная жизнь оставалась вне сферы деятельности. На работе я погружаюсь в процесс и всегда стремилась разделять карьеру и любовь», — резюмировала артистка.
Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара сыграла свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году актриса родила дочь Арианну. В 2018-м у пары появилась на свет вторая дочь Маша.