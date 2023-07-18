Анна Хилькевич рассказала, какие качества ценит в своем муже

«Мне важно, чтобы у партнера присутствовало логическое мышление, холодный рассудок, жесткость в поведении, где это уместно. Поэтому для отношений я представляла мужчину, который занимается цифрами, бизнесом, решает серьезные вопросы, но не без креативной составляющей», — подчеркнула Хилькевич.

Она напомнила, что выросла в семье военных, поэтому имеет «олдскульный» взгляд на мужчин. Артистка призналась, что ей нравится общаться с творческой молодежью, однако такие люди не привлекают ее в качестве романтического партнера. Хилькевич рассказала, что никогда не встречалась с одноклассниками, однокурсниками и даже не заводила служебных романов.