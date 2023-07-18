Николь Кидман объяснила решение сняться в мини-юбке для обложки

Австралийская и американская актриса Николь Кидман объяснила решение сняться в откровенном наряде на обложке журнала Vanity Fair в 2022 году. Соответствующую информацию публикует People.

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Известно, что для голливудского номера упомянутого издания 56-летняя знаменитость предстала в комплекте, состоящем из мини-юбки и короткого топа, демонстрируя кубики пресса на животе. Звезда призналась, что выбрала данный образ, который подвергся критике общественности, не думая о последствиях.

«Я сделала случайный сумасшедший выбор. Я называю это подростковым решением, потому что никогда не думаю об эффекте, который оно окажет», — заявила Кидман.

При этом актриса уточнила, что не интересуется реакцией фанатов на ее внешний вид, поскольку это может ограничить ее в действиях.

«Это помешает мне делать то, что я хочу. А я действительно желаю оставаться свободной. Тогда меня все уговаривали одеться иначе, но я приняла решение и несла за него ответственность», — заключила она.