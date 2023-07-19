Как МакSим борется с зависимостью

В середине июля певица МакSим призналась, что находится в реабилитационном центре, где проходит лечение от алкоголизма. Признание артистки вызвало волну сочувствия и поддержки у ее коллег и поклонников, ведь такой откровенности от обычно очень закрытой артистки не ожидал никто.

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При этом слухи о проблемах МакSим с алкоголем циркулируют в СМИ уже давно.

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Какие трагедии в жизни певицы привели к тому, что она стала искать утешение в алкоголе — в рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей рассказывает «Лента.ру».

Чистосердечное признание

В опубликованном в личном блоге видеообращении МакSим (настоящее имя певицы — Марина Абросимова) без прикрас рассказала, что пристрастилась к выпивке из-за того, что не рассчитала свои силы и слишком рано вернулась на сцену после тяжелой болезни и долгого восстановления. С помощью алкоголя артистка решила справляться с плохим самочувствием, нервным напряжением и усталостью из-за постоянных перелетов и живых выступлений. Однако желание расслабиться и поднять настроение обернулось для нее срывом нескольких концертов.

Апогеем стал концерт, несостоявшийся толком, в Сочи. Я приехала не просто уставшая, я толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом я была под капельницей и решила, что если я сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина. Не получилось.

Именно сорванное выступление в Сочи подтолкнуло МакSим к решительным действиям. Она осознала, что из-за злоупотребления спиртным ее работа и старания ее команды пошли насмарку, а ожидания поклонников не оправдались. Певица заявила, что для нее алкоголь — это «попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений», после чего отменила свой гастрольный тур «Я буду жить» и добровольно отправилась в реабилитационный центр.

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«Меня это просто убило»

Хотя так открыто о своей зависимости МакSим заявила только сейчас, с этой проблемой она борется уже давно. Впервые она начала выпивать, чтобы заглушить душевную боль после расставания с бизнесменом Антоном Петровым в 2014 году. Мужчина внезапно бросил певицу ради другой женщины, когда та находилась на седьмом месяце беременности, и даже не приехал на выписку дочери из роддома.

МакSим долго надеялась, что Петров одумается, но он, хоть и помогал бывшей возлюбленной материально и общался с ребенком, возвращаться к ней не собирался. На нервной почве певица почти перестала есть, изнуряла себя спортом и в результате сама не заметила, как при росте 160 сантиметров стала весить всего 39 килограммов. Пресса писала об ухудшении здоровья Абросимовой и подозрениях, что у нее развилась анорексия.

Последствия нервного истощения и экстремального похудения сказались через два года: певица встретила нового мужчину, была счастлива в отношениях и забеременела в третий раз. Это известие привело МакSим в восторг, однако ее организм настолько ослаб, что не был готов к вынашиванию и рождению ребенка.

С самого начала беременности я все время лежала на сохранении. Но этого ребенка мне не удалось выносить, я потеряла его на достаточно большом сроке. Это меня просто убило. Пришлось даже закрыть свою школу искусств, потому что я не могла больше видеть детей.

Потеря ребенка потрясла Абросимову. Позднее в интервью она назвала это самым страшным моментом в своей жизни.

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После выкидыша артистка впала в депрессию, стала избегать публичности и перестала писать новые песни. В прессе все чаще появлялись сообщения о ее пристрастии к выпивке, которые косвенно подтверждались ее появлениями на сцене в нетрезвом виде и заторможенным поведением на красных дорожках.

Алкоголь как лекарство

Новое испытание ждало МакSим в апреле 2019 года: она попала в серьезное ДТП на скользкой дороге, в результате которого получила многочисленные внутренние повреждения и черепно-мозговую травму. Певица была вынуждена отменить все гастроли и концерты и уйти в бессрочный творческий отпуск, чтобы восстановиться.

Два месяца МакSим провела в больнице практически без движения, из-за чего поправилась на 15 килограммов, а после выписки домой начала страдать от сильнейших головных болей, облегчить которые не получалось даже сильными препаратами. И тогда артистка, по ее признанию, начала использовать алкоголь в качестве альтернативного лекарства.

Я познакомилась с алкоголем. Прямо плотно. Мой организм не был готов к таким испытаниям, я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Я хорошо помню одну ночь, когда в палате нас лежало пять человек. В сознании была я одна. Все остальные — без сознания. И я видела, как всех четырех заменили за ночь на новых людей, то есть за эту ночь не выжил никто, кроме меня. Я видела, как люди умирают. На самом деле это происходит совсем не романтично. Это страшно. Каждый умирает по-своему. И один. Но даже это меня не испугало.

Тяга к спиртному была настолько сильна, что артистка не стеснялась пить на глазах у старшей дочери, хотя та была уже достаточно взрослой, чтобы понимать происходящее.

Справиться с алкоголизмом МакSим тогда помог любимый мужчина, имени которого она не называет до сих пор. Он нанял охрану и практически насильно увез ее в отдаленный от Москвы рехаб. Практически год певица провела в изоляции, занимаясь спортом и работая с психологами, выезжать ей разрешалось только в церковь.

«Поначалу я пыталась бунтовать, но восстановление мне было действительно необходимо. В телефоне у меня были только контакты родителей, детей и батюшки — и никого больше, ни моих музыкантов, ни друзей. Все это время я работала с психологом, мне было разрешено ходить только на службу и исповедь по воскресеньям», — поделилась МакSим подробностями.

Два месяца комы и остановка сердца

Пройдя курс реабилитации, артистка похудела, похорошела и твердо вознамерилась вести здоровый образ жизни. Она была полна сил, вновь начала выступать и писать песни. В свой 38-й день рождения, 10 июня 2021 года, МакSим вновь торжественно открыла собственную школу искусств, а на следующий день почувствовала, что заболевает. Срочный тест на коронавирус оказался отрицательным, поэтому, несмотря на высокую температуру, она решила не отменять запланированный в Казани концерт.

После окончания выступления самочувствие МакSим резко ухудшилось, и она вызвала скорую, которая забрала ее в больницу.

«На данный момент поражение легких от 40 процентов, подтвержденного теста на COVID у меня нет, врачи говорят — пневмония. Приношу извинения всем, кто приобрел билеты, но, чтобы не подвергать вас и себя большой опасности, вынуждена отменить концерт 19 июня. Надеюсь, что очень скоро я приду в себя и мы снова увидимся с вами!» — написала МакSим в соцсетях после концерта в Казани

Вопреки ожиданиям певицы, быстро вернуться на сцену у нее не получилось. Спустя девять дней врачи ввели ее в медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на ослабленный вирусом организм и предотвратить кислородное голодание. Через неделю от официальных представителей МакSим поступила информация, что ее легкие поражены более чем на 70 процентов и об отключении от ИВЛ речь не идет.

В искусственной коме певица провела в общей сложности два месяца. За это время она перенесла септический шок и дважды пережила остановку сердца. За тяжелым состоянием артистки следила вся страна. Пока она находилась в коме, россияне запустили в соцсетях флешмоб «МакSим, живи!». Особенно трогательной выглядела поддержка болельщиков футбольного «Спартака», которые публично исполняли хит МакSим «Знаешь ли ты», ставший неофициальным гимном этой команды.

Летом певице наконец стало лучше и ее выписали домой: из клиники она вышла истощенная и весившая 35 килограммов, но, благодаря усилиям врачей, живая.

В октябре 2021 года МакSим отправилась на реабилитацию в Крым, а в 2022-м начала постепенно возвращаться к выступлениям на сцене. Сначала она спела на закрытой вечеринке у знакомого олигарха и появилась в качестве приглашенной звезды в шоу «Маска», затем дала несколько концертов и начала подготовку к большому туру «Я буду жить».

Но настоящим триумфом для певицы стало 29 мая 2022 года. В этот день босая МакSим в легком белом платье появилась на матче «Спартак» — «Зенит» в столичных «Лужниках», где спела свой хит «Знаешь ли ты». Ей подпевала огромная армия футбольных фанатов — порядка 70 тысяч болельщиков. Певица призналась, что ее тогда пробрало до мурашек.

Путь к исцелению

В январе 2023-го МакSим действительно поехала на гастроли. Она успела выступить в Воронеже, Сыктывкаре, Ростове-на-Дону, Кирове, Нижнем Новгороде и в ряде других городов России. Однако то и дело поклонники артистки задавались вопросами, а успела ли она полностью восстановиться после тяжелейшей болезни и не слишком ли много на себя взвалила.

В сети постоянно появлялись любительские видео с концертов, на которых было отчетливо видно, как МакSим выступала перед зрителями, едва держась на ногах. На выступлении в Краснодаре она выглядела изможденной и покачивалась из стороны в сторону, а на злосчастном концерте в Сочи и вовсе пела, не попадая в ноты, хрипела в микрофон и явно плохо себя чувствовала. За кулисами ей действительно потребовалась медицинская помощь.

Сначала PR-менеджер певицы Яна Богушевская сообщила о переносе нескольких концертов, однако ее поклонники забили тревогу и стали просить ее сделать паузу и заняться здоровьем. Артистка поначалу хранила молчание, но затем, видимо, все-таки прислушалась к их просьбам, отменила гастроли, признала, что зависима от алкоголя, и решила наконец лечиться.

Я пришла к тому, что моя ставшая привычкой попытка сбежать от проблем и недугов посредством алкоголя не приводит ни к чему, кроме больших потерь. Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать. Поэтому я нахожусь в клинике уже долгое время.