В Сети высмеяли Бекхэма, который чуть не упал на публике, — как отреагировала Виктория

На днях у именитого спортсмена был весомый повод для радости: в футбольный клуб «Интер Майами», который принадлежит его компании, официально вступила легенда — аргентинец Лионель Месси. Правда, презентацию, к которой так тщательно готовилось руководство, а фанаты ждали с нетерпением, пришлось отложить на несколько часов из-за ливня. Когда наконец распогодилось, Дэвид Бекхэм гордо зашагал к футбольному полю по подиуму и едва не поскользнулся. Виду владелец клуба не подал, но пользователи Сети все равно пересмотрели ролик с конфузом несколько сотен раз.