В Сети высмеяли Бекхэма, который чуть не упал на публике, — как отреагировала Виктория

В Сети высмеяли Дэвида Бекхэма, который чуть не упал на публике, — как отреагировала Виктория
На днях у именитого спортсмена был весомый повод для радости: в футбольный клуб «Интер Майами», который принадлежит его компании, официально вступила легенда — аргентинец Лионель Месси. Правда, презентацию, к которой так тщательно готовилось руководство, а фанаты ждали с нетерпением, пришлось отложить на несколько часов из-за ливня. Когда наконец распогодилось, Дэвид Бекхэм гордо зашагал к футбольному полю по подиуму и едва не поскользнулся. Виду владелец клуба не подал, но пользователи Сети все равно пересмотрели ролик с конфузом несколько сотен раз.
Умерить пыл развеселившихся хейтеров взяла на себя супруга героя шуток Виктория. В своем инстаграме* она поделилась кусочком того самого момента с подписью «Он на подиуме такой неестественный». Юмор юмором, а вот дома Дэвиду, похоже, придется несладко: опытный модельер вряд ли простит мужу такое непрофессиональное дефиле. Придется еще учиться и учиться!
* Запрещен в РФ.