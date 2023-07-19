Cупермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в крошечном бикини

Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио опубликовала серию фотографий в откровенном купальнике.

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Снимками она поделилась в социальных сетях.

42-летняя звезда показала рельефную фигуру в красном бикини на отдыхе в Турции. Образ дополнили солнцезащитные очки и золотые украшения.

Газета.Ru

Поклонников восхитила рельефная фигура модели. "Лучшая супермодель", "Потрясающая фигура", "Прекрасно выглядишь", "Вы нереальная", "Красотка", "Разбила сердце", "Вау", "Похитительница сердец", "Самая горячая", — написали пользователи соцсетей.

В Анталье супермодель отдыхает вместе с детьми: дочерью Аней Луизой Амбросио-Мазур и сыном Ноа Феникс Амбросио-Мазур. Семья устроила фотосессию и опубликовала несколько совместных снимков на берегу моря.