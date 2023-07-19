Cупермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в крошечном бикини
Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио опубликовала серию фотографий в откровенном купальнике.
Снимками она поделилась в социальных сетях.
42-летняя звезда показала рельефную фигуру в красном бикини на отдыхе в Турции. Образ дополнили солнцезащитные очки и золотые украшения.
Поклонников восхитила рельефная фигура модели. "Лучшая супермодель", "Потрясающая фигура", "Прекрасно выглядишь", "Вы нереальная", "Красотка", "Разбила сердце", "Вау", "Похитительница сердец", "Самая горячая", — написали пользователи соцсетей.
В Анталье супермодель отдыхает вместе с детьми: дочерью Аней Луизой Амбросио-Мазур и сыном Ноа Феникс Амбросио-Мазур. Семья устроила фотосессию и опубликовала несколько совместных снимков на берегу моря.
Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня бывший ангел Victoria's Secret является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.