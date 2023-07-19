Мама Ханны впервые показала лицо младшей дочери певицы

Маленькой Камилле скоро будет полгода.

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Певица Ханна в начале февраля родила вторую дочь. Несколько месяцев артистка скрывала имя малышки, а потом намекнула, что ее назвали Камиллой.

При этом исполнительница продолжает скрывать лицо маленькой наследницы. Но любопытные поклонники Ханны смогли увидеть лицо Камиллы.

Дело в том, что мама певицы выложила кадр, на котором запечатлена малышка.

WomanHit.ru

Но вскоре женщина удалила ролик.