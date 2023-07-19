Отец Фриске объяснил, почему не может помириться с Шепелевым

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Копылов заявил, что готов забыть старые обиды и помириться с ее мужем Дмитрием Шепелевым, однако тот не идет на встречу.

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— Про этот конфликт уже все забыли, кроме него. Пока Шепелев не уничтожит все Жаннино наследство, он не успокоится. Жанна ведь оставила все Платону, а Шепелев все переполовинил, — рассказал Копылов.

Кроме того, Шепелев препятствует общению сына с его крестной Ольгой Орловой, которая также пытается всех помирить. Несмотря на это, телеведущий «уперся как бык», заключил отец покойной знаменитости в беседе с Teleprogramma.pro.

В декабре прошлого года близкая подруга ушедшей из жизни Жанны Фриске Ольга Орлова рассказала, что намерена помирить родителей певицы с отцом ее ребенка Дмитрием Шепелевым, который не позволяет бабушке и дедушке Платона видеться с ним.

В свою очередь отец Фриске рассказал о том, что Шепелев поднимал руку на его дочь. После этого инцидента Копылов попросил младшую дочь быть рядом с Жанной.