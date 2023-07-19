«Не помогал и не участвовал в моей жизни»: Корчевников — об отце

Популярный ведущий передачи «Судьба человека» часто в студии в рамках телепрограммы выводит гостей на откровенность, но как оказалось, Борис и сам публично рассказывает о своих тайнах.

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Несмотря на то, что у телеведущего Корчевникова был отец, в его жизни он не принимал участия и рос без него.

Не просил Борис отца — Вячеслава Орлова, проработавшего более тридцати лет на посту директора театра им. Пушкина, о какой либо помощи и в дальнейшем по жизни, а добился успеха самостоятельно, с первого класса играл в театре, с подросткового возраста работал корреспондентом на ТВ, а также снялся в кино, стал звездой телевидения.

Знакомство Бориса с папой прошло, когда ему было уже 13 лет, однако близкими они так и не стали. 40-летний ведущий передачи «Жизнь и судьба» рассказывал, что отец ушел из семьи, когда мама была беременна.

«Когда я узнал кто мой папа, я ходил по театру и у каждого прохожего спрашивал, не он ли мой отец» — поделился откровениями Корчевников.

Звезда сериала «Кадетство» признался, что Вячеслава Евгеньевича ему особо благодарить и не за что, ведь он не помогал и не участвовал в жизни сына. Также Борис рассказал, что родитель злоупотреблял горячительным, а восемь лет назад его не стало. Орлову было 69 лет.

Но невзирая на все события, любимец россиян смог отпустить обиды, ненависть и простить родителяф: