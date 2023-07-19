Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение расстаться

Принц Гарри и Меган Маркл разъехались на разные континенты после потери контрактов со Spotify. Об этом сообщает Express со ссылкой на источник, близкий паре.

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Слухи о плохом финансовом положении принца Гарри и Меган Маркл продолжают развиваться после того, как пара потеряла сделку со Spotify.

Источник сообщил изданию, что пара "испытывает огромные трудности и не может финансировать свой роскошный образ жизни в Калифорнии, включая жизнь в особняке стоимостью $14 миллионов и огромные расходы на охрану".

Из-за этого пара приняла решение разойтись и разъехалась по разным континентам.

"Этот стресс в сочетании с их эмоциональными проблемами, вероятно, превратил их жизнь в ад. Время, проведенное в разлуке на разных континентах, надеюсь, поможет им найти то, что им нужно, чтобы двигаться дальше", — сообщил источник.

Подкаст "Архетипы" был запущен на Spotify в августе 2022 года. С августа 2022 года вышли 12 эпизодов, посвященных проблемам женщин в современном мире. Гостями Меган Маркл в подкасте становились известные женщины, среди которых теннисистка Серена Уильямс, певица Мэрайя Кэри, светская львица Пэрис Хилтон и комедийная актриса Минди Калинг.

16 июня газета NY Post сообщила, что стриминговый сервис Spotify досрочно разорвал контракт с продюсерской компанией принца Гарри и Меган Маркл Archewell Audio на производство подкастов. Сделка, заключенная в 2020 году, оценивалась в $20 миллионов.