Актриса Настасья Самбурская рассказала о том, как однажды отбилась от грабителя. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По словам актрисы, однажды на нее на улице накинулся неизвестный человек, который хотел забрать у нее телефон. Однако она начала сопротивляться, так как понимала, что в смартфоне хранятся ее личные данные.

В итоге звезда укусила грабителя. От боли он выпустил телефон из рук и убежал.

Как пояснила Самбурская, она не могла допустить, чтобы ее телефон оказался в чужих руках, поэтому сопротивлялась всеми возможными способами.

"В телефоне вся моя жизнь – фото, видео, личная информация", — пояснила она.