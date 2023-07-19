Актриса Элизабет Херли снялась в купальнике своего бренда
Британская актриса, модель и дизайнер Элизабет Херли снялась в купальнике из коллекции собственного бренда.
Соответствующие снимки звезда опубликовала в социальных сетях.
57-летняя Элизабет Херли позирует в миниатюрном бикини персикового цвета с золотыми цепочками. Перед камерой актриса распустила волосы, сделав легкие локоны, а также нанесла блеск на губы.
Поклонники остались в восторге от новых фотографий и оставили комплименты в комментариях.
"Стареет, как дорогое вино", "Одна из самых потрясающих женщин на планете", "Секс-символ вне времени", "Потрясающая фигура", "Прекрасно выглядишь", "Вы нереальная", "Красотка", "Разбила сердце", — написали подписчики.
В 2005 году Элизабет Херли запустила собственный бренд купальников Elizabeth Hurley Beach. Дизайн всех моделей Элизабет Херли придумывает сама.
"Я решила заняться пляжной одеждой не только потому, что всегда была одержима одеждой для отдыха, но и потому, что это та область, где женщины, независимо от формы или размера, могут либо выглядеть потрясающе, либо никак. Я хотела разработать курортные коллекции, которые заставят женщин чувствовать себя великолепно в любом возрасте", — рассказывала актриса в личном блоге.