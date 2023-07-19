Тодоренко и Топурия решили стать многодетными

В Москве в очередной раз выбирали «Маму года». Среди знаменитых мам, разумеется. Неожиданно победительницами стали Регина Тодоренко и Кети Топурия.

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Кети Топурия успевает быть не только мамой (напомним, у нее двое детей: 8-летняя дочь Оливия и 2-летний сын Адам), но и выступать с гастролями с группой A`Studio, а также продюсировать собственные музыкальные проекты. Правда, как признается Кети, с появлением детей она предпочитает больше времени проводить дома.

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- Идеальная мама — это любящая мама, которая проводит максимальное время с детьми, - считает артистка. - Мне в сентябре исполнится 37 лет, и я хочу до 40 лет успеть родить еще одного малыша, если получится. Хотя я знаю женщин, которые рожали и в 50 лет, и при этом все было нормально. Так что как сложится... Как и во всех семьях, у нас есть традиции: мы любим вместе завтракать, ужинать, гулять. Наша семья обожает, когда мы все вместе куда-то выбираемся.

- Дети, наверное, хотят, как мама, петь?

- Оливия каждый день кем-то становится: то она певица, то химик, то еще кто-то... Сейчас она начала заниматься вокалом. У сына - идеальный слух, и в два года он попадает во все ноты. Музыкальный мальчик... Было бы легче, если бы они пошли по моим стопам. Это моя сфера деятельности, и я смогу им чем-то помочь. Хотя, с другой стороны, мне бы не хотелось, чтобы они также не спали ночами, летали на гастроли. Время покажет, какую они профессию выберут.

Как только Регина Тодоренко появилась на мероприятии, ее тут же окружили дети, которые в этот день выступали на премии. Они задавали телеведущей вопросы, просили с ними сфотографироваться. Регина ответила каждому и сделала совместный снимок.

- Регина, а вам очень идет быть в окружении такого количества детей!

- Очень хочу быть многодетной мамой, работаем над этим, - с улыбкой признается Тодоренко. - Хотим, чтобы у нас была еще и дочка (у Регины и Влада Топалова - два сына: 4-летний Михаил и годовалый Мирослав. - Ред.). Думаю, что это будет уникальный опыт для нас. Потому что сейчас мы - родители мальчиков, а это в первую очередь дисциплина, четкая организация, умение держать в узде, а то все разбегутся! (Смеется.) А девочки в доме, как мне кажется, — это как будто другая энергия появляется... Очень хотелось бы попробовать...

- Какой Влад папа?

- Влад - включенный отец, и я этим очень горжусь. Он много занимается с детьми, много читает психологической литературы по воспитанию. Изучает какие-то стратегии и всячески старается на детях отрабатывать: анализирует, смотрит, как лучше, как эффективнее. Ему интересно, что происходит с нашими детьми: как они растут, меняются...

- Что изменилось с появлением детей в вашей жизни?